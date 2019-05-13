Отзывы на каменный ламинат для пола Stone Floor

Мы выражаем вам благодарность за интерес, проявленный к нашей продукции. Мы понимаем, что водостойкий SPC ламинат и плитка Stone Floor на каменно-полимерной основе - это новый продукт на российском рынке, и еще очень и очень мало людей знакомы с теми его эксплуатационными параметрами, которые выделяют его из общего ряда всем знакомых традиционных замковых покрытий.
В первую очередь, это безусловная влагостойкость, высокая плотность камня, приятные тепловые ощущения, наивысший уровень экологичности и звукоизоляционные параметры. Все эти свойства выделяют Stone Floor из общего ряда и позволяют использовать его на кухне, в ванной, в жилых и офисных помещениях.
Выражаем искреннюю признательность тем людям, которые откликнулись на нашу просьбу и оставили свои краткие отзывы, рекомендации и поделились ощущениями, фотографиями и видео обзорами. Уже сегодня с вашими рассказами и постами знакомятся сотни людей в день, и это, безусловно, помогает им принять решение в выборе уже своего напольного покрытия при ремонте дома или квартиры. Ниже мы предлагаем ознакомиться с уже собранным нами материалом. Обещаем пополнять нашу коллекцию откликов на spc полы по мере поступления новой информации.
Ниже мы предлагаем ознакомиться с уже собранным нами материалом. Обещаем пополнять нашу коллекцию по мере поступления новой информации.
Купили однокомнатную квартиру дочери-студентке. Общая площадь 35 метров квартиры. Решили не дробить на плитку и на ламинат и не делать пороги. Но на санузел, конечно, поставили плитку. Уровень чернового пола выровняли сразу под каменный spc, потому что с выбором определились еще до самого ремонта, все долго читали и изучали. Постелили Дуб Молочный на комнату и кухню одной плоскостью. Выглядит отлично, укладывается элементарно просто. У нас вышла большая отходность, так как доски большие. Проблема еще была с поиском плинтуса, искали довольно долго, ничего не подходило, в Леруа ничего не нашли подходящего. Нашли в результате на рынке, пластиковый польский Арбитон, их цвета больше всего сочетаются. Фото прилагаю
Сергей, г. Москва08.04.2020 14:32
Купили мы новую квартиру и приступили к ремонту, в магазине напольных покрытий продавец расхваливал ламинат последнего поколения stone floor, обещал нестираемость, прочность, и т д и тп. купили, уложили. Заселились мы в ноябре 2019, сейчас февраль 2020, у мужа есть дома офисное рабочее кресло на колесиках, так вот под этим креслом у нас теперь куча царапин на полу. Вывод нестираемого покрытия не существует, не верьте продажникам, им нужно только продать.
Алина, г. Казань15.03.2020 14:45
Отвечаем: царапаемость покрытий и истираемость - две разных вещи. Процарапать можно все без исключения: здесь вопрос усилий и точечного воздействия.
Нецарапающихся покрытий не существует: Вы здесь абсолютно правы. Некоторые роликовые стулья могут протереть за три месяца даже керамогранит. В Вашем случае нужно просто под стул постелить прозрачный защитный коврик.Выберите свою модель нужного размера, пришлите нам ссылку - и мы Вам его оплатим. Более подробно о понятии anti-scratch у нас написано ТУТ.
Истираемость - это понятие механического истончения верхнего декоративного слоя от движения человека по полу: через какое количество лет покрытие начнет терять свой внешний декоративный слой.
Хотелось бы отдельно сказать, что идеального покрытия для пола не существует: плитка - холодная, паркет - капризный, ковролин - маркий, линолеум - выцветает, HDF ламинат - разбухает от воды и щелится, SPC полы немного более, чем плитка и HDF ламинат, подвержены эффекту царапания, но зато имеют массу др. более ценных параметров.
В интернете нашли компанию «100 полов». Связались по телефону, получили грамотную консультацию и приехали посмотреть на образцы в офис. Для кухни выбрали напольное покрытие spc Stone Floor Дуб вестерн. Укладку сделали сами, учитывая все рекомендации и советы менеджера Алексея, больше ему за это спасибо! Результатом очень довольны, ногам комфортно, уборку производить легко и смотрится очень красиво. Сотрудничество с ребятами, обязательными и ответственными, оставило приятное впечатление. Мы рекомендуем!
Ольга, г. Волгоград09.02.2020 11:05
Ламинат покупался в г. Ростов-на-Дону в салоне напольных покрытий "Уютный Дом"
Брал SPC ламинат Серая плитка для своей кухни и прихожей.
По сервису:
1. спасибо Александру что отговорил нас от низкокачественной продукции и показал нам материал Stone Flore, о котором мы вообще не слышали, но впоследствии остановили свой выбор
2. с ремонтом возникали накладки, из-за которых мне приходилось несколько раз менять свои решения. Александр каждый раз входил в положение и шёл на компромисс
3. не раз мы разговаривали как о плюсах, так и о минусах продукции. Всё абсолютно прозрачно, видно, что здесь ценность - не выручка, а покупатель.
4. предложили Романа в качестве монтажника SPC ламината. Сделал всё быстро, качественно, убрал за собой, что немаловажно. Сделал дешевле, чем предлагали сторонние люди.
По материалу:
1. Пришёл не битый, целый.
2. Удивился то, что даже зимой мой пол остаётся тёплым
3. Воду не пропускает и не возбухает, проверено!
Вывод:
Спасибо огромное!! Если менять полы - то это только к вам!
Вячеслав, г. Ростов-на-Дону04.02.2020 20:02
Купили spc пол под плитку серого цвета для кухни и коридора. Начну с упаковки. Сами пачки очень тяжелые, весят как сама плитка. Упаковка слегка потертая, но картон качественный, все замки были целые. При распаковке был легкий запах винила, но потом испарился. Укладывал на ровную стяжку под самую дешевую подложку. Вторую доску с непривычки испортил. Из за толщины и твердости, замок более хрупкий чем в классическом хдф ламинате. Потом приноровился и укладка была сделана очень быстро, буквально за 5 часов на кухню 9 метров и коридор 5 метров. Понравилось то, что обрезка досок идет без лобзика и распила, просто переламываешь и доска идеально складывается. Уложенный пол внешне отличить от плитки практически нереально, выглядит хорошо.
Алексей, г. Санкт-Петербург27.11.2019 13:07
Купили в июле 2019 года в компании "Легкопол" на Варшавке spc ламинат Дуб серебристый. Сборка пола для строителей не составила труда, 3 комнаты площадью 42 м2 по времени заняло 1,5-2 дня, и то больший объем работы заняла установка плинтусов. Сам spc пол по качеству понравился, прекрасно вписался в интерьер, хорошо гармонирует с темной мебелью. По прочности достаточно хорошего качества. После передвижения мебели царапин не наблюдается. Конечно, от острых предметов будут царапины. При сборке дивана немного протащили боковиной там, где была скоба и была царапина: немного слезла полоска верхнего слоя. Комнатную температуру держит, мебель и пол приблизительного одного уровня температуры. Моется очень хорошо и в стыках грязь не собирается. Единственное, на белом полу сразу виден сор, пыль и волосы, правда, не знаю, плюс это или минус ;). В целом, пол достойный и красивый. Надеемся, он прослужит долго и качественно.
Кирилл Н., г. Москва19.09.2019 10:31
Профессионально занимаюсь ремонтом квартир и офисов, есть своя бригада. Недавно стелили этот новый SPC тип ламината, прилагаю фото. Объект - коммерческий, 30 метров. Отзыв такой: укладывается супер просто, материал хороший, тяжелый и не гулкий при ходьбе. Есть следующие неожиданные моменты при монтаже - укладывать доски в торце нужно под углом и мягко без сверх усилий до самого конца, чтобы замок полностью встал. Если делать резко и еще подстукивать, то замок ломается, доску можно на выброс или оставить на подрезку. Самые большие положительные эмоции в том, что не нужен электролобзик: доска обрезается с помощью обычного строительного ножа за 10 секунд и работы по настилу можно вести даже глубокой ночью. В общем, на мой взгляд, хороший пол, и лучше обычного HDF ламината.
Виталий, Москва05.07.2019 15:31
Купили Дуб серебристый (самый белый цвет из всех) что есть для детской. Покупали даже не для себя, а для соседей снизу. Наверное, у многих есть эта проблема из-за того, что ребенок может играть до 11-12 ночи так как выспался днем и его сложно уложить, а соседи снизу уже спят. Сняли старый ламинат, постелили новый на 2 мм пробковую подложку. Стало тише, звуки падающих машинок и возни более глухими. Теперь немного спокойнее, но все равно еще есть некоторое чувство внутренней тревоги за производимый шум. Из минусов есть только то, что уровень плитки в коридоре у нас выше и появился перепад. Не учли этот момент, потому, если вы будете выбирать spc полы, учитывайте этот параметр - перепад будет около полусантиметра. Все остальное нормально.
Екатерина, Москва20.06.2019 16:31
В прошлом еще году мы купили апартаменты, в этом уже заканчиваем ремонт. Планировка свободная, но общая площадь очень небольшая - всего 30 метров, Совмещенный санузел мы застелили плиткой, а на всю остальную площадь заказали новый вид ламината sps светло серого цвета Дуб терра чтобы избежать порогов между зоной кухни и остальной зоной. (если бы там стелили плитку, пришлось бы делать длинный порог, а сейчас его нет, что не может не радовать). В отличие от нашего прошлого опыта, этот ламинат не оставляет следы. На полу выглядит ровно, красиво, довольно тихий. Надеемся что долго прослужит.
Наталья, Москва17.06.2019 18:31
Решили мы обновить интерьер в доме и поменять старые полы на новые. По всему дому у нас система тёплых полов и не очень хорошо уложенная плитка, поэтому плитку больше не хотелось и мы рассматривали вариант водостойкого ламината, который можно было бы уложить и на кухне и в ванной. В магазине нам предложили ламинат SPC, новое поколение напольных покрытий, абсолютно водостойкий, устойчивый к механическим повреждениям, не требующий каких то усилий в уходе, легкий в укладке и, что важно для нас, подходящий для системы тёплых полов. А особенно порадовал широкий выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево. Обращались мы к консультанту на ВДНХ-экспо в г. Уфа, он нам очень помог с выбором. Нашему интерьеру идеально подошёл Дуб-вестерн. Мы с нетерпением ждём доставки, а после укладки разместим фото.
Лилия, г. Уфа09.06.2019 12:59
Переделывали свою кухню, расширяя ее за счет балкона. В середине мая закончили все грязные работы и приступили к отделке. В качестве пола туда выбрали spc ламинат Сосна Редривер, так как продавец смог убедить, что это то, что мне нужно (изначально планировали взять немецкий Кронотекс, который уже лежит на кухне около 5 лет). Нам потребовалось всего 3 упаковки, так как балкон очень небольшой. Уже в конце мая сам застелил все за два часа и понял, что spc ламинат это реально другой уровень. Он прочный, тяжелый по весу, действительно не влагостойкий, а именно водостойкий, прочный по всем параметрам и мега простой в укладке. Передаю спасибо вашим дилерам на Водном стадионе и буду покупать еще, но уже на всю кухню, чтобы цвет был один на всю площадь.
Владимир, Москва09.06.2019 07:25
Искала ПВХ-плитку в новостройку. Основными критериями были цена, легкость ухода, водостойкость и самое главное устойчивость к царапинам, т.к. есть собаки. В магазине предложили рассмотреть вместо ПВХ вариант водостойкого ламината. консультант в магазине рассказал и показал какие варианты. Долго сомневалась, в итоге вернулась и купила. Магазин в Б.медведице "Пол.ру" г.Новосибирск. Единственный минус магазина, все под заказ, ждать 10-14 дней. НО, я нисколько не пожалела, что купила. В итоге остановилась на Ламинате SPC Дуб Стоунхендж, серо-бежевого цвета, цена 2500 руб. за кв.м. Подходит практически под все цвета. Смотрится отлично. А самое главное он 100 % экологически чистый продукт, т.к. производится на основе кальция!!! Если вдруг собака каким-то образом разгрызет его, то точно не отравится от вредных смол. Пользуемся полом уже больше месяца, нареканий никаких, проверяли, как только можно и царапали и воду разливали. Всем советую эту марку – не пожалеете
Алена, г. Новосибирск03.06.2019 08:49