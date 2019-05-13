Отзывы на каменный ламинат для пола Stone Floor

Мы выражаем вам благодарность за интерес, проявленный к нашей продукции. Мы понимаем, что водостойкий SPC ламинат и плитка Stone Floor на каменно-полимерной основе - это новый продукт на российском рынке, и еще очень и очень мало людей знакомы с теми его эксплуатационными параметрами, которые выделяют его из общего ряда всем знакомых традиционных замковых покрытий.

В первую очередь, это безусловная влагостойкость, высокая плотность камня, приятные тепловые ощущения, наивысший уровень экологичности и звукоизоляционные параметры. Все эти свойства выделяют Stone Floor из общего ряда и позволяют использовать его на кухне, в ванной, в жилых и офисных помещениях.

Выражаем искреннюю признательность тем людям, которые откликнулись на нашу просьбу и оставили свои краткие отзывы, рекомендации и поделились ощущениями, фотографиями и видео обзорами. Уже сегодня с вашими рассказами и постами знакомятся сотни людей в день, и это, безусловно, помогает им принять решение в выборе уже своего напольного покрытия при ремонте дома или квартиры. Ниже мы предлагаем ознакомиться с уже собранным нами материалом. Обещаем пополнять нашу коллекцию откликов на spc полы по мере поступления новой информации.

Ниже мы предлагаем ознакомиться с уже собранным нами материалом. Обещаем пополнять нашу коллекцию по мере поступления новой информации.