Ламинат Stone Floor: Ваш прочный пол на каменной основе

Современный человек способен потеряться в тысячах вариантах напольных покрытий, ассортимент которых ему готов предложить российский рынок. При равной внешней привлекательности декоров разных марок, при выборе напольного покрытия рациональный покупатель в наше время уделяет уже большую роль техническим и эксплуатационным параметрам нежели дизайну. Не торопитесь и вы.

Ниже мы предлагаем вам блок с важными критериями отбора. Важно определиться для себя, какие характеристики будущего пола категорически неприемлемы, какие - терпимы, а какие параметры обязаны быть и, безусловно, повлияют на ваш выбор?

Основываясь на этих данных, сделайте свой рациональный и практичный выбор. Уверены, что, посетив наш вебсайт, вы не потеряете свое время, а получите много полезной и своевременной информации, необходимой при выборе каждому покупателю.

Самый прочный 33 класс – это все каменный SPC ламинат

Ламинат SPC от компании Stone Floor – это принципиально новое поколение прочных полов 33 класса истираемости на основе кальциевого камня, которое способно удовлетворить почти 100 % эксплуатационных требований покупателей по своим техническим свойствам и характеристикам. Он выглядит как натуральная деревянная доска или керамическая плитка с 4-сторонней фаской, является абсолютно безвредным и экологически чистым, 100% водостойким, легко монтируется и является тонким - его толщина составляет всего 4.5 мм. Средний бытовой срок эксплуатации такого пола довольно длительный – при домашнем использовании он может достигать нескольких десятков лет.

Stone Floor использует лицензионный замок Uniclic Посмотрите декоры ламината SPC StoneFloor

Примечательно, что Stone Floor не обладает «цокающим» резонирующим эффектом: его эластичный верхний слой и высокая плотность плиты подавляют ударные шумы от падения предметов и шагов. Вы будете испытывать комфорт, а ваши соседи будут признательны за тишину.

БЕЗ ДЕФЕКТОВ ВЗДУТИЯ, ЩЕЛЕНИЯ И ГОРБЛЕНИЯ ОТ ВОДЫ

Параметры влагостойкости напольных покрытий играют такую важную роль прежде всего потому, что вода относится к тому веществу, которое больше всего и в самых больших количествах используется и расходуется в быту. Ежедневно мы моем, готовим, стираем, обогреваемся, используя для этого кубометры воды. Естественно, сильно возрастет и вероятность ее протечки в самых неожиданных местах: на кухне - во время приготовления еды; в жилых комнатах – если прорвало батареи; в санузлах – если сорвало кран, не считая сотни других неожиданных ситуаций. Более того, чтобы добиться максимальной чистоты пола, нужно использовать также много жидкости.

Каменная SPC плитка Stone Floor – идеальная замена холодной керамике для всех помещений пола в квартире

Прежние поколения ламинированных паркетов на основе древесной стружки (HDF) делились на два основных типа: влагостойкий и водостойкий. Оба вида подвергались разной обработке, за счет которой и достигалась его основная компонента. Влагоустойчивый ламинат обрабатывался лишь по периметру доски, а водопрочный - содержал специальные присадки в самой основе, но оба в случае затопления неминуемо вздувались и требовали замены.

Тип ламината Коэффициент водопоглощения % Зоны применения в квартире Премиум HDF ламинат от 1500-3500 руб/м2 18 % Кухня, прихожая Недорогие марки и коллекции 35-40 % Жилые помещения

Преимущества каменного ламината

Каменный SPC StoneFloor имеет нулевой порог впитываемости в случае длительного контакта со стоячей водой и, за счет этого, становится прекрасной «теплой» альтернативой керамограниту и плитке.

Композитный ламинат SPC Коэффициент водопоглощения % Зоны применения в квартире StoneFloor 0 % Ванные и санузлы, кухни, прихожие, жилые комнаты

Как видно из таблицы, за счет таких качественных параметров гигроскопичности, сильно расширяется зона использования SPC Стоун Флор. Вам не нужно в разных помещениях стелить разные виды материалов: одна квартира – один уровень без порогов и переходов.

Вам также не стоит бояться эмиссии вредных веществ. Stone Floor — один из единичных брендов с сертификатом Ecoline, чья продукция прошла все лабораторные испытания в России на безвредность и полную безопасность использования в доме

Благодаря совокупности всех своих параметров и характеристик, каменный ламинат для пола SPC Stone Floor можно смело считать самым лучшим и рациональным выбором для любых помещений квартиры и дома.